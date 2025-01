Harry e Meghan su tutte le furie: certe rivelazioni fanno male

Harry e Meghan su tutte le furie per alcune rivelazioni fatte sul loro conto da Anna Peele sulla versione americana di Vanity Fair. Nel suo lungo articolo, la giornalista ha fatto delle insinuazioni che hanno infastidito la coppia. Citando numerose fonti, la Peel ha parlato del presunto brutto carattere di Meghan, già definita "Duchessa difficile", che inizialmente si dimostrerebbe con i suoi dipendenti "affettuosa ed espansiva" per poi diventare velocemente "fredda e riservata nei confronti della persona che riteneva responsabile quando qualcosa andava storto". Stando al pezzo, poi, Harry e Meghan avrebbero infastidito i vicini con la loro popolarità quando si sarebbero trasferiti a Montecito dopo l'addio alla royal family. Ma non tutto sarebbe andato rose e fiori tra di loro perché avrebbero pensato più volte al divorzio negli ultimi cinque anni e uno tra il Principe e la Markle avrebbe anche parlato con una casa editrice della possibilità di scrivere un libro su questa presunta rottura.