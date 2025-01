David Beckham compie 50 anni: festa a rischio per colpa delle Spice Girls

Il prossimo 2 maggio David Beckham compirà 50 anni. Un traguardo importante che il calciatore intende festeggiare in grande stile con l'aiuto della moglie Victoria Beckham. Quest'ultima è però preoccupata per il party, i cui preparativi sono già iniziati. La stilista è in ansia per le sue vecchie amiche Spice Girls che potrebbero rovinare i festeggiamenti. Dopo che tutte hanno partecipato al cinquantesimo compleanno di Victoria, un anno fa, sarebbero sorti dei problemi tra Mel B e Geri, con quest'ultima che avrebbe giurato di non voler più condividere il palco con l'ex collega. Dopo uno scontro tra le due Mel B, stando ad alcune indiscrezioni, avrebbe chiamato le sue ex compagne di band "teste di ca***" , assicurando che l'avevano cacciata dalla chat di gruppo per aver proposto un tour su cui le altre non erano d'accordo. Allo stesso tempo Geri si sarebbe opposta, unica nella girl band, alla realizzazione di una serie tv Netflix sulla storia delle Spice Girls.