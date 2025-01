Morata e Alice Campello sono tornati insieme, clamoroso indizio: arriva la reazione di lei

Sarebbe tornato il sereno tra Alvaro Morata e Alice Campello. L'annuncio ufficiale non è ancora arrivato ma la reazione di lei alle ultime indiscrezioni sembra proprio parlare chiaro. Dopo aver annunciato la scorsa estate la separazione, il giocatore e l'influencer imprenditrice avrebbero deciso di regalare una seconda chance al loro rapporto. A lanciare lo scoop l'esperto di gossip Alessandro Rosica, conosciuto sui social come Investigatore Social, che su Instagram ha rivelato: "Vi assicuro che Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati ufficialmente insieme, quindi presto li rivedremo paparazzati insieme. Sono arrivato fino in Spagna per vederci chiaro. Vivono di nuovo insieme e sono più innamorati che mai". Tra i tanti like al post anche quello della Campello: una conferma implicita? A quanto pare sì...Del resto la stessa Alice in una recente intervista aveva ammesso che nella vita tutto può accadere, non escludendo di fatto un riavvicinamento allo sportivo: “Non so neanche cosa mangerò o cosa farò domani, la vita cambia e ti sorprende tutti i giorni, per cui tutto è possibile. Io non mi chiudo a niente e non so cosa possa succedere con Alvaro”, aveva detto la veneziana.