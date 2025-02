Chiara Ferragni: "Fedez? Non ci tornerei mai. Con Tronchetti Provera..."

ambasciatrice di un marchio spagnolo di cosmetici vegani per capelli che ha organizzato un evento mondano. L'ex moglie di Fedez ha parlato della storia d'amore terminata:

. L'influencer è fuori dall'Italia per lavoro perché è

"No, con Fedez, no, no. Non tornerei mai più con lui. Addio, addio". Non solo. "È stato un anno molto difficile, probabilmente il più difficile della mia vita. Ma adesso sono felice, penso che tutto accada per una ragione e sono convinta che mi sia dovuta liberare di alcune situazioni per fare spazio ad una nuova vita. Per oltre un anno non ho mai parlato perché volevo tenere tutto per me, ma adesso penso sia giunta l'ora di iniziare a parlare ogni tanto". Chiara ha anche messo un accento sui tradimenti di Fedez in maniera sottile: "Quello che ho passato io è una situazione familiare a moltissime persone...".