Wanda Nara e L-Gante, baci e sfioramenti sui social: il video è subito virale

Wanda Nara e L-Gante sono tornati insieme, o forse non si sono mai davvero lasciati. La tresca amorosa tra l'ex moglie di Mauro Icardi e il rapper argentino è più viva che mai e lo conferma lei stessa sui propri canali social. Non è la prima volta che la coppia crea scalpore con dettagli piccanti , ma stavolta infiamma davvero i fan. In un video pubblicato nelle ultime ore tra le stories di Instagram, la showgirl argentina si ritrae in pigiama insieme al compagno a scambiarsi baci e qualche sexy abbraccio .

Dall'Argentina: "Wanda incinta di L-Gante?"

Tra allontanamenti e scandali hot, le voci su Wanda Nara e L-Gante infiammano il web. Dall'Argentina avanzano da qualche settimana anche l'ipotesi che la showgirl sia incinta del rapper e ad avvalorarla sarebbe un fatto in particolare. Secondo un'inviata della trasmissione argentina 'A la tarde', la coppia avrebbe acquistato ben quattro test di gravidanza in una farmacia di Cordoba. "Hanno mandato in farmacia una persona di fiducia. Test di gravidanza di marche diverse per capire meglio la situazione", ha spiegato la fonte. Tuttavia, per ora nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati.