Olly, chi è la fidanzata "segreta" ex di un famoso calciatore: l'indizio a Sanremo  

Olly, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2025, sarebbe fidanzato. Il condizionale è d'obbligo perché al momento mancano conferme dal diretto interessato che non ha mai amato molto parlare della sua vita sentimentale. "L’amore è privato, mi piace far parlare la mia musica", ha detto una volta. Ora però sarebbero trapelati degli indizi inequivocabili: Olly sarebbe legato da qualche mese a Benedetta Quagli, l'ex fidanzata storica di Federico Chiesa, che lo scorso luglio è convolato a nozze con la modella Lucia Bramani. Il portale Very Inutil People ha pubblicato una foto in cui si vede Benedetta che, insieme ad alcuni amici, fa il tifo per Olly davanti allo schermo della tv. Ha poi postato un altro scatto in cui si vedono i due insieme e una fonte che ha assicurato: "Si frequentano da qualche mese".