Shakira, discussione al veleno con Piqué: "Non si è divertita..."  

Dopo la fine della loro storia d'amore, il rapporto tra Gerard Piqué e Shakira , nonostante le voci di un riconciliamento , continua a non essere idilliaco. "Dopo il loro ultimo incontro Shakira è stata nervosa per diversi giorni", è stato riferito durante la trasmissione "Amor y Fuego" dal giornalista Jordi Martin. La coppia, secondo il racconto, avrebbe avuto una forte discussione sui bambini. "Piqué - ha contionuato il giornalista esperto di gossip - gli avrebbe detto che non avrebbe potuto badare ai figli in quanto impegnato nella Kings League e di non essere in grado di andare a Miami".

"Shakira è rimasta molto delusa"

Shakira sarebbe rimasta motlo scossa da questa decisione dell'ex compagno: "Metterò dei tutori - le parole che Shakira avrebbe riferito a Piquè secondo il racconto - ma pagherai per questo perché stai già infrangendo la tua parola data e non stai rispettando ciò che avevi concordato con me". La cantante non l'ha presa per niente bene. E' stata una grande delusione per lei", ha riferito Martin , che ha anche lasciato intendere che questo avrebbe avuto a che fare con il ricovero d'urgenza in ospedale della cantante nelle ultime ore.