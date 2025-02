Federica Pellegrini e la risposta di fuoco sull'agenda piena: "È vero, non faccio un caz..."

Federica Pellegrini non ha paura di dire quello che pensa: non si tirava indietro quando nuotava e non lo fa neppure ora. Cosa è successo sui social? La campionessa azzurra, che oggi si divide tra Cio, impegni istituzionali, tv e moda, ha come priorità la famiglia: il marito Matteo Giunta e la figlia Matilde. In questo periodo però le incombenze sono tante e allora Federica pubblica un divertente post in cui racconta la sua settimana. Qualcuno però sui social non gradisce e le scrive: "Le mamme normali oltre a tutto questo lavorano". Pellegrini, però, non ci sta.