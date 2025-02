Melissa Satta e il figlio Maddox, parla Carlo Beretta: "È successo al derby"

Ad un anno dal primo incontro procede a gonfie vele la relazione tra Melissa Satta e Carlo Beretta. Nonostante la differenza d'età (lei undici anni più grande di lui), la coppia è molto unita e affiatata. E tra le tante passioni in comune c'è anche quella per il calcio e soprattutto per il Milan. Sia Melissa sia Beretta sono da sempre grandi tifosi rossoneri. Passione che condividono anche con Maddox, il figlio che la Satta ha avuto nel 2014 dall'ex marito Kevin-Prince Boateng. Tutti e tre non si sono persi il derby dello scorso 2 febbraio allo Stadio San Siro, finito con un pareggio. A tal proposito Beretta ha svelato un retroscena in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera: "All’88esimo minuto di gioco, mi sono rivolto verso Maddox e gli ho detto: “Se andiamo ora, evitiamo il traffico e di vedere il pareggio dell’Inter”. Ha preferito restare sino alla fine. L’esito: goal dell’Inter nei minuti di recupero e bloccati nel traffico per quasi un’ora". Un finale amaro che però mostra l'intesa che si è creata tra Beretta e Maddox: i due sono davvero molto uniti.