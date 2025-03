Cristiano Ronaldo e Georgina "sono in difficoltà, costretti a nascondere i figli"

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez preoccupati per la sicurezza dei figli

Stando a quanto riferito in Spagna e in Portogallo, le minacce alla coppia e ai loro figli sono diventate allarmanti nell'ultimo periodo, al punto che sono state prese misure drastiche, come l'assunzione di quattro nuove guardie del corpo e due guardie di sicurezza in più per la loro casa in Arabia Saudita, oltre al trasloco in una villa con misure di sicurezza estreme (alcuni hanno descritto questa nuova casa come una specie di bunker) e, per il momento, l'interruzione dell'accompagnamento dei figli agli eventi a cui sono invitati. Alla Paris Fashion Week Georgina si è infatti presentata da sola, senza prole al seguito, e sui social è molto più riservata rispetto a un tempo. In questi mesi ha iniziato a coprire i volti dei suoi figli con delle emoji a forma di cuore nei suoi post. Inizialmente si era pensato ad una separazione in vista con Cristiano Ronaldo ma in realtà riguarda semplicemente il tema della sicurezza. Ora le parole d'ordine sono chiare: meno esposizione, più cautela e massima protezione.