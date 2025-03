Alice Campello: "Io e Morata siamo stati immaturi". E svela perché si sono lasciati (e ripresi)

Alice Campello ha ritrovato il sorriso. Ha appena festeggiato in grande stile il suo 30esimo compleanno , i suoi affari vanno a gonfie vele e si sta godendo la riconciliazione con il marito Alvaro Morata . Ora ha rilasciato un'intervista al magazine spagnolo Hola, al quale ha mostrato anche le prime immagini della casa di Madrid dove lei e il calciatore si trasferiranno stabilmente in futuro quando lui smetterà di giocare. "È normale attraversare un periodo difficile, perché non siamo perfetti, non siamo macchine che sono felici e stanno bene ogni giorno. Ciò che ci è successo è stata una questione di stare bene con noi stessi", ha spiegato Alice. I problemi post partum di lei e la depressione di lui li hanno allontanati "Quando ho partorito ho passato momenti davvero brutti: sono stata malata per molti mesi e non mi ero ancora ripresa né fisicamente né mentalmente", ha ammesso l'influencer, proseguendo nel racconto: "Anche Alvaro stava male per altri motivi personali e nessuno dei due sapeva come uscirne. Quando uno dei due sta bene e l'altro sta male in una relazione, quello che sta bene può aiutarti a superarla, ma se entrambi stanno male, è molto difficile".

Alice Campello e il prezioso anello di Alvaro Morata

"Più che un anello in sé, è un ricominciare, creare qualcosa di nuovo insieme. Ero emozionata di avere qualcosa che mi ricordasse questa nuova fase della nostra vita", ha spiegato Alice Campello a proposito del prezioso anello ricevuto da Morata per il suo compleanno. "Non esiste una relazione perfetta, ma esiste il vero amore, e quando c'è il vero amore, ci si impegna fino alla fine. Ci sono momenti in cui, come è successo a noi, vedi tutto nero, perché forse non stai bene con te stesso. Ma poi, quando la rabbia scompare, quando il dolore che provi verso te stesso se ne va e vedi di nuovo le cose con chiarezza, ti rendi conto che l'amore può superare tutto. Oggi siamo di nuovo felici", ha detto. Per Alice e Morata la chiave per superare la distanza e le incomprensioni è stata concentrarsi su loro stessi e prendersi una pausa di riflessione: "Prendermi cura di me e lavorare su me stessa mi ha aiutato molto a maturare, e credo che abbia fatto lo stesso anche con Alvaro. Ci ha aiutato a valorizzarci ancora di più a vicenda. È stato il periodo più difficile della mia vita, ma anche quello che mi ha insegnato di più. Quando ci si separa, ci si dimentica di quella persona? E questa mancanza, alla fine, ti fa apprezzare molto ciò che hai".

Il grande amore di Alice Campello e Alvaro Morata

Alice Campello ha ammesso che rimanere distante dal marito non è stato facile anche se un vero e proprio distacco, per via dei figli, non c'è mai stato davvero: "Non possiamo stare l'uno senza l'altra. Anche nei nostri momenti peggiori, anche quando eravamo arrabbiati, abbiamo avuto bisogno di restare in contatto".