Alena Seredova sui social: "Paura di essere tradita? Ma che domanda del ca..."

Alena Seredova, come sempre, dimostra di essere di un'altra categoria rispetto alla media. La modella e attrice ceca si diverte a rispondere ai follower su Instagram, lo fa sempre, e con eleganza non le manda a dire a chi le chiede, con poco tatto, se tema di essere tradita dal marito Alessandro Nasi. Un tema indelicato, visto che la stessa Alena in passato ha parlato apertamente del tradimento dell'ex marito, Gigi Buffon.