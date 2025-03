Alice Campello torna in Spagna e fa festa con le amiche: chi sono e cosa è successo  

Alice Campello sta vivendo una nuova, splendida, fase della sua vita da quando ha deciso di dare un'altra possibilità al suo matrimonio con Alvaro Morata, ed è felice di potersi godere la sua famiglia in Turchia , dopo il recente trasferimento del calciatore al Galatasaray. Qualche giorno fa ha compiuto 30 anni e dopo aver festeggiato con marito e figli a Istanbul è volata a Madrid per ritirare un premio della rivista Ella e ne ha approfittato per fare serata con delle care amiche. Alice ha cenato con Beatriz Espejel, moglie di Koke Resurrección , capitano dell'Atlético de Madrid, e con Isabel Peña e Alexandra Nielsen, moglie di Alvaro Banús, imprenditore e uno dei migliori amici di Morata dai tempi della scuola. Isabel Peña, invece, è la fondatrice dell'azienda di gioielli spagnola Sibela Studio, un marchio che sta ottenendo un grande successo in Spagna e che ha conquistato pure la Regina Letizia. Il gruppo ha regalato alla Campello un grande mazzo di fiori, come prova della loro enorme amicizia nonostante la distanza geografica che attualmente le separa.

Alice Campello e il grande amore per Morata

"Non esiste una relazione perfetta, ma esiste il vero amore, e quando c'è il vero amore, ci si impegna fino alla fine. - ha dichiarato Alice Campello sulla sua riconciliazione con Morata - Ci sono momenti in cui, come è successo a noi, vedi tutto nero, perché forse non stai bene con te stesso. Ma poi, quando la rabbia scompare, quando il dolore che provi verso te stesso se ne va e vedi di nuovo le cose con chiarezza, ti rendi conto che l'amore può superare tutto. Oggi siamo di nuovo felici". Per Alice e Morata la chiave per superare la distanza e le incomprensioni è stata concentrarsi su loro stessi e prendersi una pausa di riflessione: "Prendermi cura di me e lavorare su me stessa mi ha aiutato molto a maturare, e credo che abbia fatto lo stesso anche con Alvaro. Ci ha aiutato a valorizzarci ancora di più a vicenda. È stato il periodo più difficile della mia vita, ma anche quello che mi ha insegnato di più. Quando ci si separa, ci si dimentica di quella persona? E questa mancanza, alla fine, ti fa apprezzare molto ciò che hai".