Kate Middleton, scomparso il diamante ereditato da Lady Diana

Kate Middleton ha accompagnato il Principe William, Re Carlo e Camilla e il resto della famiglia reale britannica al Commonwealth Day, uno degli eventi più importanti dell'anno per i Windsor. Ancora una volta, la Principessa del Galles ha lasciato il segno con il suo cappotto rosso con maxi fiocco, la collana di Elisabetta II e gli orecchini di Lady Diana. Gli appassionati royal hanno subito notato che ai gioielli mancava un diamante. Gli iconici orecchini Collingwood, con piccoli diamanti e una perla pendente a forma di goccia, sono regalo della casa di gioielli preferita dagli Spencer a Diana nei mesi precedenti al suo matrimonio nel 1981. Sono sempre stati tra i suoi accessori preferiti, tanto da indossarli svariate volte. Anche per Kate, che li ha ereditati dopo le nozze con William, sono diventati un must del suo guardaroba.