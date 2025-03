Tiger Woods, "fidanzato con Vanessa Trump ma costretto a tenere segreta la relazione"

Tiger Woods in love. Stando a quanto riportano i media americani da qualche mese il golfista starebbe uscendo con Vanessa Trump. Pare che il primo incontro sia avvenuto proprio grazie al golf perché Kai Trump, la figlia di Vanessa, è un'aspirante golfista. La ragazza, oggi 17enne, ha iniziato a giocare a golf a quattro anni e da allora non ha più smesso. Sul profilo Instagram della madre ci sono diversi video di Kai alle prese con mazza e pallina. Lo scorso febbraio Tiger è stato avvistato con Vanessa e la figlia ad un torneo in Florida e successivamente ha incontrato Donald Trump per un omaggio alla Casa Bianca. Sembra che la famiglia Trump non sia contraria a questa relazione ma sia stata Vanessa a chiedere discrezione a Woods. La coppia sarebbe sul punto di rendere pubblico il loro legame ma Vanessa è "molto riservata e non ama essere al centro dell'attenzione", hanno dichiarato alcune fonti a Page Six. Sempre alcuni insider hanno raccontato che lo sportivo e l'ex nuora del Presidente americano sono stati per un periodo amici prima di lasciarsi andare alla passione. "Sono una coppia molto equilibrata, condividono gli stessi valori", hanno sottolineato persone vicine.