Georgina Rodriguez sfila a 2mila metri di altezza davanti a Ferragni e Gregoraci  

Georgina Rodriguez star in passerella per Moncler . Il noto brand ha trasformato la pista dell’Altiporto di Courchevel, in Francia, in una passerella a 2mila metri di altitudine, incorniciata da un paesaggio innevato. La compagna di Cristiano Ronaldo è stato una delle star di Moncler Grenoble autunno 2025. Lo slogan dell'evento era "altitudine con carattere", un risultato che Georgina è riuscita sicuramente ad ottenere in modo meraviglioso esprimendo tutto il suo fascino. Un vero e proprio omaggio al mondo della montagna nella sua forma più sofisticata, con capi tecnici elevati al rango di pezzi desiderabili e un'estetica in equilibrio tra pragmatico e onirico. Ad assistere all'evento diversi attori famosi quali Anne Hathaway, Penn Badgley e Jessica Chastain ma anche le nostre Chiara Ferragni ed Elisabetta Gregoraci . Non è la prima volta che la Rodriguez sfila in passerella: ha sorpreso tutti lo scorso anno alla settimana della moda di Parigi. In quell'occasione ha indossato uno straordinario abito rosso della collezione femminile 'Vetements' autunno-inverno 2024-2025, sul quale era stampato il numero di maglia di CR7.

Georgina Rodriguez sfila per Moncler

Con la neve che cadeva e le temperature sotto lo zero, Georgina Rodriguez è salita in passerella per trasformarsi in una dea dell'inverno. L'influencer ha sfilato con un completo Moncler Grenoble che cattura perfettamente lo spirito della collezione: lusso tecnico con un tocco di glaciale teatralità. Il pezzo forte del suo look era un abito in maglia di lana spessa color ecrù, con trecce lavorate a maglia, una silhouette oversize e un dolcevita, che rafforza quella sensazione di calore assoluto, perfetto per le giornate più sofisticate dopo lo sci. Il look è stato poi completato da una mantella in pelliccia sintetica color tortora, che ricadeva in modo asimmetrico su una spalla. Gli stivali, ovviamente, non potevano essere altro che imponenti stivali da neve con fodera in pelle di pecora e dettagli trapuntati, che uniscono funzionalità e raffinatezza. Senza dubbio, un'estetica molto da diva che rappresenta completamente lo stile di Georgina. Anche sulla neve e a 2mila metri di altezza.