Chiara Nasti e Zaccagni tornano a farsi vedere vicini: il dolce gesto

Dopo i gossip dell'ultimo periodo Chiara Nasti torna a farsi vedere pubblicamente vicina a Mattia Zaccagni . In seguito ad uno sfogo dell'influencer in molti hanno pensato ad una crisi matrimoniale. In realtà è la 27enne che sta vivendo un periodo personale particolarmente duro ma il capitano della Lazio è sempre vicino a lei. E proprio per ringraziarlo, la Nasti ha condiviso su Instagram un collage delle foto del calciatore con i loro figli, Thiago e Dea , con tanto di auguri speciali per la Festa del papà. In un altro filmato Chiara ha mostrato alcuni angoli della sua casa, zommando su una foto incorniciata in cui è con il marito e i bambini. Nessuna crisi di coppia: la relazione è più solida che mai ma spesso capita di vivere dei periodi personali particolarmente complessi.

La crisi di Chiara Nasti

Non una crisi matrimoniale ma una crisi personale quella che sta vivendo Chiara Nasti. "Ricordate che anche i Vip e i ricchi hanno problemi personali e momenti no - ha sottolineato l'esperto di cronaca rosa Alessandro Rosica - non sono macchine. Siamo tutti uguali". Ad intervenire sulla questione, poi, è stata anche Deianira Marzano, che è da tempo vicina alla Nasti: "Non è successo nulla di grave. Semplicemente, noi donne abbiamo una sensibilità e un mondo introspettivo che non tutti riescono a leggere. - ha assicurato - Si guarda sempre in superficie, ma Chiara Nasti, come tutte le donne, è una ragazza sensibile, una mamma con tante responsabilità, nonostante la giovane età. Questa mi sembra una richiesta di attenzioni più che lecita. Non sempre chi ci sta accanto riesce a comprenderci nelle nostre fragilità".