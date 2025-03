Cardinaletti lancia al Tg1 l'intervista al suo ex Cremonini: sui social diventa virale

Giorgia Cardinaletti "costretta" a celebrare i successi del suo ex più famoso, Cesare Cremonini. Nel corso dell’edizione serale del Tg1, la giornalista si è trovata a dover raccontare l’ultimo trionfo professionale di Cremonini, al quale è stata legata fino allo scorso novembre. Il momento all’insegna del gossip è iniziato sin dalle anticipazioni dei titoli del telegiornale: prima di ridare la linea a Marco Liorni, in onda con L’Eredità, la Cardinaletti ha annunciato il CREMONINI LIVE25, nuovo tour dell’artista bolognese in partenza dallo stadio San Siro di Milano il 15 e il 16 giugno. Un intervento professionale e discreto, com'è del resto nello stile di Giorgia. A fine tg è stata mandata in onda l'intervista al cantautore, che è stata però realizzata da Caterina Proietti. Anche perché chiedere alla Cardinaletti di confezionarla sarebbe stato decisamente troppo. Ad ogni modo il video in cui il mezzo busto annuncia il suo ex è diventato virale sui social e molti si sono complimentati con la giornalista per il suo stile e la sua professionalità. "Ha mostrato di essere una professionista", hanno ribadito in tanti sul web.