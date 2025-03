Osimhen ha una nuova maschera in oro e smeraldi: il valore è inimmaginabile

Victor Osimhen e la sua mascherina continuano ad attirare le cronache, questa volta per l'esagerato regalo (qualcuno dice amuleto) che l'attaccante nigeriano del Galatasaray si è voluto fare: una 'catenina' d'oro massiccio con un 'ciondolo' d'oro rosa, che riproduce proprio la maschera indossata, ormai per scaramanzia, dall'ex bomber del Napoli scudettato con Spalletti.

Gioiello su commissione, dal costo esorbitante

Nel 2021, quando indossava la maglia del Napoli, Osimhen subì la frattura di diverse ossa facciali, ragion per cui tornò in campo con una speciale mascherina protettiva. Che è poi rimasta il tratto distintivo del cannoniere africano, il quale pur non avendone più bisogno sotto il profilo medico, continua ad indossarla, come fosse ormai il suo 'marchio'. Un vezzo che ha fatto proseliti e creato inimmaginabili problemi in Turchia.

Ora la mascherina da gioco è stata riprodotta da Benny Da Jeweler, gioielliere in voga tra le star dello sport e della musica, che l'ha realizzata in oro massiccio, tempestandola di smeraldi per oltre 275 carati e di diamanti di diversi tipi. Il suo valore non è stato reso noto, ma c'è chi parla di un milione e mezzo di euro, per un ciondolo da un chilo e mezzo. Come dire, a peso d'oro.