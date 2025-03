"Tu e Morata non siete più credibili": Alice Campello e la dura risposta al commento su Instagram

Non è la prima volta che Alice Campello parla del suo rapporto con il marito, Alvaro Morata , rispondendo alle domande dei follower o, magari, a qualche commento poco carino. È successo anche nelle ultime ore: lei pubblica una foto con il calciatore ex Milan, ora al Galatasaray, e nel mare di commenti positivi ce n'è uno al veleno. "Per me - si legge - non sono più credibili. Anche il giorno prima della notizia della separazione erano tutti cuoricini come adesso". Nessun insulto, ma una critica netta, forse pure comprensibile. Alice Campello, che così come Morata non ha mai nascosto di aver forse sbagliato ad annunciare subito la separazione, ha però risposto in maniera perentoria.

Alice Campello e Morata ultime news, le parole di lei su Instagram

"L'amore c'è sempre stato, non saremmo tornati insieme altrimenti. A volte nella vita quando si è giovani, impulsivi e con caratteri forti, si fanno scelte sbagliate e piene di immaturità in momento buio personale di entrambi. Nessuno è perfetto, ma siamo ancora qui, insieme, questa è l'unica cosa che conta. In realtà è un periodo che ha aiutato tantissimo entrambi e siamo cresciuti molto anche nell'affrontare i problemi. A volte l'amore non basta, bisogna metterci tanta forza di volontà per far andare bene le cose. La cosa che mi piace - ha aggiunto Alice Campello - è che siamo tornati a sceglierci e abbiamo voluto lavorare su noi stessi per darci la nostra miglior versione. Poi, se andrà male, può succedere, i rapporti di coppia non sono facili ma penso che l'amore è una cosa che non ci mancherà mai neanche da separati dopo 4 figli, essere cresciuti insieme e aver vissuto tutto così intensamente". Parole molto chiare, che raccontano bene come Alice e Alvaro abbiano deciso di vivere questa nuova fase del loro amore.