È bastato un pancione pubblicato sul proprio profilo Instagram a scatenare i followers di Federica Pellegrini. Eppure non è come sembra. La campionessa olimpica di nuoto solo qualche giorno fa aveva confessato in un'intervista rilasciata al settimanale Chi di non avere in programma, almeno per il momento, un fratellino o una sorellina per la piccola Matilde, che ha solo 15 mesi. La Divina e il marito Matteo Giunta sono ancora alle prese con pannolini e biberon, per pensare seriamente a un secondogenito: "Un secondo figlio? In questo momento passo dal dire 'Ok, ce la possiamo fare' a un bel 'Assolutamente no!'. Dipende un po' dalle giornate, però ora è presto". Proprio per questo motivo la foto di un pancione accanto alla sua cagnolina Bianca ha sorpreso tutti.