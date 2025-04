Alice Campello piange in tv, la reazione alla crisi con Morata: "Morirei per lui"

Alice Campello a Verissimo racconta, in tv per la prima volta, cosa è successo davvero con Alvaro Morata : "Sto bene, siamo felici", ha detto prima di commuoversi vedendo un video. "Lo dico a tutti: non c'è stata una vera crisi tra di noi. Siamo molto giovani, abbiamo vissuto tante cose velocemente, l'Europeo è stato pesante a livello emotivo e non siamo stati maturi per gestire tutto. È stato l'errore più grande della nostra vita, non so come abbiamo potuto gestire così male tutto. Questa esperienza ci ha insegnato tanto, è stato terribile per entrambi stare l'uno senza l'altro. Io ho lavorato tanto su me stessa, ho capito gli errori e ci siamo riscoperti. Diciamo che vediamo il lato positivo delle cose, con 4 bambini è stato brutto".

Alice Campello e la frase in lacrime in tv: "Morirei per Morata"

Alice Campello poi confessa: "Abbiamo avuto entrambi la depressione. L'amore non ci è mai mancato, io dopo il parto di Bella sono quasi morta e questo mi ha cambiato. Non stavo bene e non me ne rendevo conto, adesso riesco a dare la miglior parte di me. E la stessa cosa vale per lui, ha tantissima pressione, il suo è un mondo molto complicato. Non c'era niente di falso, io per lui morirei, è l'amore della mia vita". Come si sono riavvicinati? Alice Campello rivela che è stato tutto molto semplice: "Per i bambini ci vedevamo, una volta un film, una volta una cena... Avevamo sempre bisogno di vederci o di parlare, quindi alla fine ci siamo ritrovati e anche riconquistati. Questo è stato bello. Adesso Alvaro sta bene, siamo rinati, non potremmo vivere l'uno senza l'altro". Sulle voci di terze persone, prima di commuoversi di nuovo per un videomessaggio di suo padre, Alice dice: "Prima controllavo tutto, ma poi dicevano così tante cose impossibili che mi hanno fatto male relativamente. Chiedo solo di restare così, di essere serena e tranquilla nel lavoro e con la mia famiglia, non chiedo altro".