Il regalo che Mauro Icardi ha fatto a China Suarez e che l'ha lasciata senza parole

Dopo settimane in cui i riflettori erano puntati su Mauro Icardi per via delle sue tensioni con l'ex moglie Wanda Nara, ora l'attaccante del Galatasaray è tornato a far parlare di sé per altro. Più precisamente per il regalo alla nuova compagna, China Suarez. Secondo quanto riportato dai media argentini, il calciatore avrebbe acquistato per l'attrice un SUV esclusivo, con il quale la Suarez sarebbe stata vista uscire dalla casa dell'ex compagno Benjamín Vicuña, nel quartiere Palermo di Buenos Aires, dove si è recata per andare a prendere i suoi figli. "Non costa meno di 60.000 euro se lo compri nuovo", ha detto Pochi di Gossipeame a Puro Show. Si tratta di un un pick-up Toyota SW4, con ben sette posti. Nel programma era presente anche Marcia Frisciotti, amica di vecchia data di Wanda, che ha di fatto confermato l'indiscrezione: "Ho sentito che Mauro ha comprato un auto per la Cina. Non so se è solo per lei o se l'hanno comprato per la coppia, così ci stanno tutti i bambini. Lei è madre di tre figli, lui di due. In tutto sono cinque".