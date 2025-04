Ilary Blasi e la confessione hot: "Il sesso con Bastian? Non mi va più"

Ilary Blasi, come sempre, divertente e divertita. In un'intervista a Le Iene, il programma in cui si è sentita a casa per anni (lo ha condotto persino incinta), Ilary si lascia andare. Ride, scherza, parla del diciottesimo compleanno della figlia Chanel come di un matrimonio ("è un anno che organizziamo"), della suocera che parla tedesco e anche del rapporto con il compagno Bastian. Quando le chiedono se il sesso sia meglio adesso o a 20 anni Ilary ride ancora e dice: "Ma a me non me va più, so' pigra...".