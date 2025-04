Belen bloccata dal cognato Ignazio Moser, si parla di lite tra i due

Ci sarebbe maretta nella famiglia Rodriguez. Belen e Ignazio Moser, marito della sorella Cecilia, avrebbero litigato. Tra i due sarebbe successo qualcosa di molto serio, tanto da spingere il figlio di Francesco Moser a bloccare la cognata su Instagram. All'improvviso sono spariti i like dell'ex ciclista alle foto e i video della soubrette argentina. I follower più attenti lo hanno notato, così come non è passato inosservato che poco dopo Moser ha ripreso a seguire Belen. Quest'ultima, però, non ha ricambiato e attualmente non compare tra i follower di Nacho, così come lo chiamano affettuosamente i Rodriguez. Secondo una segnalazione del giornalista Gabriele Parpiglia, pare che tutto sia nato dopo una serata insieme. Pare che Ignazio non abbia gradito alcuni comportamenti di Belen, che ad una festa avrebbe iniziato a ballare con fare provocante davanti al dj Andrea Damante, vecchio amico di Moser. Sarà vero? Per ora nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati.