Icardi rivede le figlie dopo 4 mesi, il regalo che ha commosso il calciatore

È ufficialmente iniziato il processo di riavvicinamento di Mauro Icardi alle figlie Isabella e Francesca . Wanda Nara è stata incaricata di accompagnare le bambine alla Procura della Repubblica, dove, secondo i testimoni, si sono verificati momenti molto toccanti. Sul suo account Instagram, Wanda ha pubblicato le immagini della torta a forma di cuore che le sue figlie hanno portato al padre: "Ti amo, papà", si leggeva in lettere di cioccolato. "Sono stati insieme per quasi tre ore ed è stato difficile separarli", ha assicurato una giornalista argentina su X. L'incontro tra il calciatore e le sue due figlie è avvenuto martedì presso la Procura della Repubblica, dopo quattro mesi che non si vedevano . Intercettata fuori gli studi di Telefe la Nara ha dichiarato: "Le ragazze sono felici, ho sempre detto che le aiuterò in ogni modo possibile". Secondo Teleshow, lo spazio è stato appositamente adattato per ospitare i minori in un ambiente amichevole e sicuro, con la partecipazione di assistenti sociali, psicologi e persino cani da terapia .

Icardi torna a rivedere le figlie Isabella e Francesca

Lara Piro, avvocato di Mauro Icardi, ha raccontato in tv cosa è successo durante questo incontro con le bambine: "Sono stati insieme per due ore e mezza. Il ricongiungimento è stato molto bello. Le ragazze non volevano lasciare il padre. Hanno dimostrato quanto gli mancasse e quanto gli volessero bene". E ha aggiunto: "Mauro ha affermato che gli sembra assolutamente ingiusto dover legare le figlie in questo modo quando la madre è via. D'altra parte, possono stare con L-Gante, che si è dimostrato aggressivo. La settimana scorsa era in uno stato di agitazione, e persino il suo stesso rappresentante ha ammesso pubblicamente che è un tossicodipendente e ha bisogno di aiuto".

Zero dialogo tra Wanda Nara e Icardi

Wanda Nara si è detta dunque pronta a supportare le figlie Isabella e Francesca a ritrovare il loro legame con il padre mentre la soubrette continua a non avere alcun rapporto con l'ex marito. "Non ho alcun dialogo", ha ammesso ai giornalisti. E in merito alle voci circa una presunta gravidanza di China Suarez, attuale compagna di Icardi, Wanda ha così replicato: "Non ne ho idea. Non so niente. Sono impegnata a prendermi cura delle mie figlie e a riallacciare i rapporti". Interrogata anche sulla possibilità che Icardi trasferisca le figlie in Turchia, dove tornerà presto appena si riprenderà dall'infortunio, Wanda ha escluso categoricamente questa possibilità: "L'unica cosa che mi preoccupa è l'angoscia che potrebbe procurare loro pensare che lui potrebbe portarle via e non rivedermi mai più".