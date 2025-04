La moglie di Lautaro Martinez risponde alle critiche sui social: “Perché dovrei parlare in italiano se…”

MILANO - Agustina Gandolfo, moglie del capitano dell'Inter Lautaro Martínez, è molto seguita sui social, dove condivide momenti di vita quotidiana, ricette e attimi in famiglia. Ma negli ultimi giorni ha deciso di rispondere a una domanda che le viene posta spesso dai suoi follower italiani: perché non parla mai in italiano nelle storie? Attraverso una Instagram Story, Agustina ha chiarito con il suo solito tono diretto e spontaneo: “Mi arrivano 1000 messaggi del perché non parlo italiano sui social. L’ho spiegato tante volte. Non faccio storie su Instagram in italiano perché la maggior parte del mio pubblico parla spagnolo e faccio fatica a tradurre tutto”.