Belen, rapporto sempre più teso con Ignazio Moser. "Lei ha paura che..."

Problemi in casa Rodriguez-Moser. Sarebbe calato il gelo tra Belen e il cognato Ignazio, convolato a nozze un anno fa con Cecilia. Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo Tv, tra i due sarebbe "calato il gelo" e la soubrette sarebbe preoccupata per la sorella. Il motivo? La paura di presunti tradimenti di lui, proprio mentre le voci di una gravidanza della minore delle sorelle Rodriguez si fanno sempre più insistenti. Lei teme che possa tradire la sorella e c'è tensione", si legge sulla rivista. Un clima reso ancora più complesso da una presunta gravidanza, quella tanto sognata di Cechu. Si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci che Cecilia sia in dolce attesa per la prima volta, anche se il marito aveva dichiarato qualche tempo fa che al momento "stanno facendo fatica". Ma, a quanto pare, "Belen è tesa e Cecilia è in dolce attesa, questo è il riassunto di questo periodo delle sorelle Rodriguez. Intanto cala il gelo tra i due cognati". E per questo Belen avrebbe smesso di seguire su Instagram l'ex ciclista, figlio di Francesco Moser.