Il sogno mai realizzato di Papa Francesco, c'entra Cristiano Ronaldo  

Proprio quando pensavamo di aver letto tutto su Papa Francesco , ecco che arriva qualcosa di nuovo che sorprende e spiazza ed è legato ad uno dei calciatori più forti e amati al mondo: Cristiano Ronaldo . A quanto pare il Pontefice argentino, scomparso di recente all'età di 88 anni e grande appassionato di calcio, sognava di battezzare i figli del famoso giocatore . A farlo sapere Ruben Pacheco Correia, rinomato chef portoghese originario delle Azzorre, è molto legato a CR7 e a tutta la sua famiglia, in particolare a Dolores ed Elma Aveiro, rispettivamente madre e sorella maggiore dell'attaccante dell'Al-Nassr. Ospite del programma spagnolo Dois às 10, lo chef ha rivelato: "Scherzando, lui (il Papa) mi ha detto: ho già ricevuto tutti i portoghesi, ne devo ricevere solo uno, e questo è Cristiano Ronaldo. Ho approfittato di quel momento e, in un certo senso, gli ho detto: ma me ne occuperò io, ti porterò qui Cristiano Ronaldo. Conosco Dolores Aveiro e quando sono uscito ho chiamato Dolores ed Elma Aveiro e ho detto loro che Papa Francesco voleva ricevere Cristiano. Prima abbiamo organizzato una visita per Dolores e la sua famiglia, che è avvenuta, e io li ho accompagnati. In quell'occasione, c'è stata una rivelazione: il Papa voleva battezzare i figli di Ronaldo. All'epoca, Georgina Rodriguez era incinta di due gemelli, ma uno dei bambini è morto . Nel frattempo, anche il Papa si è indebolito negli ultimi anni".

I figli di Cristiano Ronaldo non sono battezzati, eccetto Cristiano Jr

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno attraversato momenti molto difficili dopo la morte del loro figlio Ángel, il gemello di Bella Esmeralda che oggi ha tre anni. Non è stato facile riprendere le attività quotidiane e la stessa compagna del calciatore ne ha parlato nel suo docu-reality Netflix Soy Georgina. Curiosamente, l'unico dei cinque figli del calciatore ad essere stato battezzato (almeno per ora) è Cristiano Jr., il più grande avuto da una donna la cui identità non è mai stata rivelata. Non si sa perché Eva, Mateo, Alana e Bella non abbiano ancora ricevuto questo importante sacramento, ma, come spiegato dal famoso chef portoghese, la volontà e il desiderio di Papa Francesco potrebbe aver giocato un ruolo significativo. Sua Santità aveva quel sogno, ma alla fine non è riuscito a realizzarlo.