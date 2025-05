Michelle Hunziker: "Lite con Elisabetta Canalis? Ecco com'è finita"

Michelle Hunziker è tornata a parlare della lite con Elisabetta Canalis, rea di averla imitata nel 2008 nel programma di Rai2 Artù. "Lei pensava che fossi stata io a segarla, ma non sono così potente. Si era messa di mezzo la politica (la ex senatrice Procaccini minacciò un ricorso all’AgCom ndr): sembrava un errore mostrare una persona che maltratta anziani e clochard. Con Elisabetta ci siamo riappacificate: nella vita non ho rapporti in sospeso", ha assicurato l'ex moglie di Eros Ramazzotti al Corriere della Sera. Della vicenda ne aveva parlato di recente anche la Canalis nell'intervista a Belve: "Sì, ho fatto un'imitazione di Michelle Hunziker in un programma, ma c'era un pizzico d'invidia nella mia imitazione. Ci rimase male, all'epoca non la prese benissimo... Non lo so neanche, non mi ha mai telefonato per farmi i complimenti. Mi arrivò una lettera su un giornale. Una senatrice scrisse sul Corriere della Sera che io dovevo essere ripresa perché mi ero presa gioco degli anziani... C'erano delle gag... Non ricordo". A detta della Hunziker, però, ora tra le due non ci sarebbe più alcun tipo di rancore.