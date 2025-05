Cecilia Rodriguez incinta di Moser, arriva l'annuncio ufficiale: scelto già il nome  

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano un figlio. Anzi, una figlia. Nel giorno della Festa della mamma la coppia, legata dal 2017, ha annunciato la gravidanza. Finalmente, visto che da settimane si vociferava di una dolce attesa della sorella di Belen . "Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi...", hanno scritto Cecilia e Ignazio a corredo di alcune immagini in cui si vede il pancino che cresce della Rodriguez. I futuri genitori hanno anche svelato il nome della nascitura: "La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere... a presto piccola Clara Isabel ". Il lungo messaggio si è concluso con un toccante omaggio: "P.S: Auguri a tutte le mamme, soprattutto alle nostre che ci hanno dato la possibilità di essere qui".

Per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser questa gravidanza è un sogno che si realizza dopo tanto tempo. La coppia non ha infatti mai nascosto le difficoltà riscontrate negli ultimi anni. "Avremmo voluto prima fare i figli ma non è così semplice come raccontano", aveva detto la coppia in passato. "Ci stiamo provando. Il rapporto è consolidato, il matrimonio è un atto che lo sancisce. Avremmo preferito diventare prima genitori e purtroppo non è ancora successo", aveva precisato Moser. Il matrimonio è stato celebrato nel 2024, dopo un lungo fidanzamento. Ora quel sogno a lungo accarezzato è realtà. Una splendida realtà.