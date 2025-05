Alice Campello di nuovo incinta: la risposta virale su Instagram 

Alice Campello incinta del quinto figlio da Alvaro Morata? Di recente, l’influencer e imprenditrice ha condiviso degli scatti pieni d’amore in compagnia della sua famiglia. E in una si vede uno dei suoi figli che le accarezza la pancia con una manina. "Ma quella manina sul pancino?", ha prontamente chiesto una follower. La risposta di Alice non si è fatta attendere: "Non ci penso neanche a un altro. Casa nostra sembra un manicomio". Per il momento la Campello preferisce godersi la sua grande famiglia, della quale fanno parte i gemelli Leonardo e Alessandro (nati nel 2018), Edoardo (2020) e la piccola Bella che è nata nel 2023. Soprattutto l'ultimo parto è stato particolarmente devastante per Alice, che ha rischiato anche la vita, e per questo preferisce non pensare ad un'altra gravidanza.