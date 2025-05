Chanel Totti lascia il fidanzato. E l'event planner svela cosa è successo alla festa di compleanno

La festa del diciottesimo compleanno di Chanel Totti continua a far chiacchierare. Non solo per la presenza dei famosi genitori Francesco Totti e Ilary Blasi, ai ferri corti da oltre due anni, ma anche per lo stile del party, che si è tenuto nel Castello di Tor Crescenza a Roma. La festeggiata aveva le idee chiare davvero su tutto, come raccontato dalla event planner Annalisa Vollero a Fanpage: "Il moodboard dell'evento erano i due colori metallici oro e argento più il bianco. Lei ha voluto tutto nelle sfumature del bianco, abbastanza sobrio. Ha dato un dress code elegant black". Nulla di nero, invece, nei suoi due look della serata. La neo maggiorenne ha puntato su due creazioni scintillanti: prima un abito lungo e poi un altro, sempre ricamato ma più corto, per il taglio della torta che "riprendeva i fiocchetti argento del ricamo del vestito: una torta a sette piani".