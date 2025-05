Alice Campello e Morata di nuovo in crisi? L'indiscrezione shock dalla Turchia

L'indiscrezione arriva dalla Turchia, e anche un po' da Instagram, perché quando ci sono di mezzo due personaggi mediatici come Alvaro Morata e Alice Campello tutto viene osservato al microscopio. E, allora: succede che il Galatasaray vince il campionato e Alice Campello non è a Istanbul ma in America. E succede anche che, sui social, lei non si complimenti con il marito o con il club turco. Semplice dimenticanza o nuova crisi? In Turchia qualcuno dice che le cose non sarebbero serenissime tra i due: insieme da 9 anni, sposati da 7, quattro figli, si sono separati lo scorso agosto per poi rimettersi insieme dopo sei mesi. E, adesso? Va detto che Alice Campello è un'imprenditrice di successo e sta lavorando per espandere il suo marchio negli Usa e per questo potrebbe essere a New York. Va altrettanto detto che la signora Morata era a Istanbul pochi giorni fa, ripresa in vari video mentre era dal parrucchiere. Che la loro, quindi, sia una semplice distanza professionale?