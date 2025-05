Meghan Markle, "gelosa marcia della futura moglie di Jeff Bezos"

Meghan Markle e l'invidia per la futura moglie di Jeff Bezos

Meghan Markle ha incontrato Harry nel 2016 e ha sposato il Principe nel 2018, entrando in contatto con eredità importanti ed enormi ricchezze. Tuttavia, dopo la decisione di abbandonare la famiglia reale nel 2020, le cose non sono andate come previsto. L'ex attrice è entrata in possesso di un patrimonio di circa 60 milioni di dollari, ma ha avuto difficoltà a incrementarlo a causa di una serie di iniziative imprenditoriali fallite. Lauren Sanchez, dal canto suo, ha fatto carriera nel giornalismo prima di incontrare il suo fidanzato e ora è una filantropa associata a qualcuno con un patrimonio di 197 miliardi di dollari, il che significa che può fare praticamente tutto ciò che vuole, incluso volare nello spazio. La 55enne Sanchez è inoltre ben inserita nello star system e di recente si è goduta il suo addio al nubilato con le star più in voga del momento, tra cui Kim Kardashian e le Jenner, oltre a Katy Perry ed Eva Longoria. Meghan e Harry, invece, faticherebbero a mantenere stretta la loro cerchia di amici da quando si sono trasferiti a Montecito; pare in tanti siano scoraggiati dalle loro controversie con i Windosr e per questo si terrebbero ben alla larga.

Il confronto tra Meghan Markle e Lauren Sanchez

"Lauren ha una vera influenza - ha aggiunto l'insider - Ha i soldi di Jeff Bezos e la capacità di influenzare le conversazioni su scala globale. Meghan ha un podcast che non ha successo, dove nessun ospite importante vuole partecipare, un'azienda di lifestyle che non decolla e la reputazione di rovinare i rapporti".