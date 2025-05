Theo Hernandez e Zoe Cristofoli si sono lasciati? Il gesto parla chiaro

"Non permettere mai a nessuno di trattarti come spazzatura", aveva scritto Zoe Cristofoli su Instagram qualche giorno fa. Tanto è bastato a scatenare le voci su una presunta crisi con il calciatore Theo Hernandez. I due sono legati da svariati anni e sono genitori di Theo Junior e Cloe Marie. Ora Zoe ha deciso di rompere il silenzio facendo chiarezza: la storia d'amore con il difensore procede a gonfie vele. La Cristofoli, influencer e imprenditrice, ha condiviso sui social uno scatto insieme al compagno e ai figli. "Ma la mamma non vi ha insegnato a non dire le bugie??? Io amo la mia famiglia PER SEMPRE", ha fatto sapere la 29enne smentendo così i rumors.