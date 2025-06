Stefano De Martino insieme ad Angela Nasti: la videochiamata, il Napoli e altri retroscena sulla storia

Stefano De Martino e Angela Nasti sempre più vicini. Dopo essere stati sorpresi in macchina insieme, ora i due sono stati beccati in videochiamata allo Stadio Maradona. Un utente ha diffuso sui social un filmato, subito diventato virale, in cui si vede il conduttore collegato con lo smartphone con la cognata di Mattia Zaccagni , che sfoggia una maglia del Napoli. I due condividono infatti il tifo per la squadra allenata da Antonio Conte. Pare che i due abbiano festeggiato lo scudetto anche insieme al padre di lei, segno che la liaison starebbe prendendo una piega piuttosto seria. Al momento, però, nessuna conferma da parte dei diretti interessati, da sempre molto riservati sul loro privato. Di recente si era vociferato di un ritorno di fiamma di Stefano prima con Emma Marrone e poi con Gilda Ambrosio ma pare che alla fine sia stata Angela ad avere la meglio. E se son rose fioriranno...

La storia tra Stefano De Martino e Angela Nasti

Le prime voci di una liaison tra Stefano De Martino e Angela Nasti sono cominciate a circolare un paio di mesi fa, dopo un avvistamento dei due in uno studio dentistico. Qualche giorno dopo è arrivata una cena in un ristorante di Sorrento, in Costiera Amalfitana, ma in quel caso non erano da soli bensì con un gruppo di amici. A metà maggio, l'ex ballerino e l'influencer sono stati immortalati in uno scatto, circolato sui social network, in occasione di un viaggio insieme in auto: lui alla guida, lei seduta al suo fianco. Sorridenti e raggianti. Ora la videochiamata allo stadio che sancisce un rapporto che sta diventando sempre più importante.

Chi è Angela Nasti, la sorella di Chiara

Classe 1999, e dunque più piccola di Stefano De Martino di dieci anni, Angela Nasti è nata e cresciuta a Napoli ed è una influencer e imprenditrice. Sorella minore di Chiara Nasti - e dunque cognata di Mattia Zaccagni - è diventata popolare nel 2019, quando è stata scelta come tronista da Maria De Filippi. Attualmente possiede due brand d'abbigliamento. Nel suo curriculum sentimentale diversi calciatori: prima una lunga storia con Kevin Bonifazi, poi dei flirt con Pierluigi Gollini e Riccardo Sottil. L'ultima relazione importante risale ad un anno fa, ed è quella con Gianluca Scamacca, che ha poi lasciato Angela per tornare tra le braccia della fidanzata storica Flaminia Apolloni.