"Rugani e Michela Persico in crisi", l'indiscrezione e fede sparita  

C'è maretta a casa Rugani. Sembra che il difensore, rientrato recentemente a Torino dopo un anno ad Amsterdam, stia vivendo un periodo di profonda crisi con la moglie Michela Persico. Solo un anno fa la coppia, insieme dal 2015, era convolata a nozze con una sontuosa cerimonia. Ora l'ora più buia per entrambi, che sono genitori del piccolo Tommaso, cinque anni. "Rugani e la Persico in crisi - ha raccontato l'esperto di gossip Alessandro Rosica - Si sarebbero traditi più e più volte a vicenda". Per il momento non ci sono certezze e non sono arrivate neppure conferme o smentite da parte dei diretti interessati. Un dettaglio però non è passato inosservato ai fan più attenti.