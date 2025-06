Daniele Rugani e Michela Persico si sono lasciati: "Speravo non andasse così"

Michela Persico e Daniele Rugani hanno chiuso la loro relazione. Il difensore, che dopo sette anni è tornato in Nazionale, convocato da Luciano Spalletti in sostituzione dell'infortunato Gabbia, e la showgirl stanno vivendo un momento complicato. La conferma arriva dalla Persico: "Da tempo non vivo un periodo facile, volevo solo tutelare mio figlio".