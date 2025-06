Maradona Junior si separa dalla moglie Nunzia e lascia l'Italia  

Novità nella vita privata di Diego Armando Maradona Junior . Il suo matrimonio con Nunzia Pennino è ufficialmente finito. Da tempo la coppia non si mostrava più insieme e ora la conferma è arrivata dal giornalista Gabriele Parpiglia, che ha avuto modo di sentire l'allenatore di calcio al telefono. L'ultima foto insieme degli ex coniugi risale a settembre 2024, quasi un anno fa. Una dolce dedica da parte di Nunzia in occasione del 38esimo compleanno dell'ormai ex marito. Poi la coppia è di fatto sparita: a quanto pare ha vissuto una crisi che ha portato alla separazione definitiva.

Maradona Junior torna single, è finita con Nunzia Pennino

"In questo momento voglio tenere il telefono e i social il più lontano dalla mia vita", ha dichiarato il figlio de El Pibe de Oro che per questo motivo è sparito dai social. Il suo profilo Instagram non è infatti più attivo già da svariate settimane. Molto presente sul web è invece l'ex moglie, che quotidianamente aggiorna i follower dei suoi movimenti giornalieri. Nessuna dichiarazione ufficiale però sulla fine del rapporto con Maradona Junior: ad oggi non si conoscono i motivi della rottura. Diego Armando Jr, che dal 2024 allena l'UD Ibarra nelle Isole Canarie,ha intanto deciso di trasferirsi definitivamente in Spagna proprio dopo la fine del legame con la madre dei suoi due figli, Diego Matias e India Nicole, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2019.

La fine del matrimonio di Maradona Junior

Dieci anni fa, nel 2015, il romantico matrimonio di Diego e Nunzia, celebrato a Napoli e trasmesso in diretta da Pomeriggio 5. Tra gli assenti Diego Armando Maradona Senior, che non ha partecipato per via di alcuni problemi di salute. Nel corso degli anni l'ormai ex coppia è stata più volte ospite di Barbara D'Urso, che aveva anche chiesto a Nunzia di partecipare ad una sua edizione del Grande Fratello. Le trattative sono poi saltate quando la Pennino ha scoperto di essere incinta della seconda figlia. La bambina non ha mai avuto modo di conoscere il suo famoso nonno, a differenza del fratello maggiore Diego Matias. "Mio padre ha potuto battezzare il mio primogenito Diego, ma non ha mai conosciuto India, la secondogenita, è stata una cosa tremenda. Non ho mai accettato la sua perdita. Non credo che fosse il momento giusto, non è stato giusto che io non sia potuto andare in Argentina a causa del Covid. Ho scoperto della sua morte mentre ero all'ospedale", ha raccontato Maradona Junior in tv.