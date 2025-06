"Beckham taccagni", arrivano le accuse dei consuoceri e la crisi famigliare si aggrava

La frattura tra i Beckham continua ad allargarsi e ha raggiunto un punto in cui la situazione sembra incolmabile. Durante i 25 anni di matrimonio, David e Victoria si sono sempre presentati come una famiglia modello, un'immagine che li ha consacrati come una delle coppie più potenti e influenti dello showbiz. Nell'ultimo periodo, ovvero da quando il primogenito Brooklyn ha sposato l'attrice americana Nicola Peltz , qualcosa è andata storta. E dopo le presunti discussioni tra nuora e suocera per l'abito da sposa, ora spuntano questioni economiche che coinvolgono anche la famiglia Peltz, tra le più ricche d'America. E Brooklyn oggi è così lontano che non parla più con i suoi genitori.

I Beckham considerati tirchi dalla famiglia di Nicola Peltz

La famiglia di Nicola Peltz ritiene che i Beckham siano "tirchi". Questo è quanto ha dichiarato al Sun una fonte attendibile, la quale sostiene che l'entourage dell'attrice creda che l'ex calciatore e l'ex Spice Girls non abbiano mai fornito abbastanza soldi a Brooklyn: "I soldi, come si dice, sono la radice di tutti i mali". Brooklyn e sua moglie vivono attualmente in una villa di Los Angeles che sembra essere la fonte del problema della crisi tra Brooklyn e Nicola e David e Victoria. Il valore è di 13 milioni di euro, una somma che i proprietari hanno pagato con i loro risparmi e parte di un fondo fiduciario istituito dal padre di Nicola. La maggior parte della proprietà è intestata a Nicola visto che i Peltz speravano in un contributo maggiore dai Beckham. L'obiettivo di Nelson Peltz è che sua figlia non abbia mai problemi finanziari, il che contrasta con la filosofia austera dei Beckham. "David e Victoria non avrebbero mai dato al figlio milioni di euro per comprare una casa", spiega l'insider, ricordando che Becks e Posh hanno sempre difeso l'importanza di instillare il valore del denaro nei loro figli, pur essendo cresciuti in una vita privilegiata. Chi li conosce sostiene che entrambi provengano da famiglie della classe operaia ed è per questo che hanno instillato il valore del denaro nei loro quattro figli e non hanno mai voluto viziarli "inutilmente".

I potenti consuoceri dei Beckham

Nelson Peltz è uno degli uomini più ricchi degli Stati Uniti, con un patrimonio netto stimato in 1,4 miliardi di dollari. Ha iniziato la sua carriera guidando un camioncino per le consegne di cibo per l'azienda del nonno e alla fine è diventato il capo di un importante fondo di investimento. Il suo terzo matrimonio è stato con l'ex modella Claudia Heffner, dalla quale ha avuto otto figli, di cui Nicola è la più piccola. La coppia possiede diverse residenze in tutto il Paese: da quella principale a Bedford, appena fuori New York, una villa di 27 stanze con oltre 52 ettari di terreno, alla tenuta di sei acri fronte oceano a Palm Beach, dove si è tenuto il grande matrimonio di Brooklyn e Nicola. Inoltre, la loro cerchia di amici ristretti include nomi come Donald Trump, il magnate degli affari Rupert Murdoch e il golfista Greg Norman.