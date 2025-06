Petagna e Sophie Codegoni, si parla di flirt in Sardegna

Nuova coppia per l'estate 2025? Secondo alcune segnalazioni che arrivano dalla Sardegna, ci sarebbe del tenero tra Andrea Petagna e Sophie Codegoni. Lei è l'ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip diventata famosa per una triste vicenda di stalking. Dopo mesi difficili la 25enne sta riprendendo in mano la sua vita e in questi giorni si è concessa qualche giorno di relax con una comitiva di cui pare faccia parte anche Petagna. E i due avrebbero subito instaurato un certo feeling.

Petagna e Sophie Codegoni insieme?

Dopo le voci dei mesi scorsi che parlavano di un flirt con Nicolò Fagioli, sembra adesso che Sophie stia frequentando un altro calciatore. In questi giorni, l’ex gieffina si trova in vacanza in Sardegna insieme ad alcuni amici e tra questi ci sarebbe anche Andrea Petagna. "Pare che sia nata una nuova coppia: Petagna e Sophie", ha fatto sapere l'esperta di gossip Deianira Marzano. Al momento però si tratta solo di un pettegolezzo e che, fatta eccezione per qualche rumor, non esistono (ancora) prove circa questa presunta liaison. I diretti interessati preferiscono mantenere il silenzio per ora.

La vita privata di Petagna

Pare che in Sardegna Sophie Codegoni abbia portato anche Celine, la figlia avuta due anni fa dall'ex fidanzato Alessandro Basciano. Anche Andrea Petagna avrebbe portato con sé il piccolo Leo, nato un anno fa dall'amore ormai finito con Carolina Montefusco.