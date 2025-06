Giulia De Lellis e Tony Effe, insieme per il baby shower (segreto) della figlia Priscilla

L’influencer torna in pista sui social

Il periodo di crisi da parte della coppia sempre essere sorpassato. Sia il cantante che l’influencer hanno avuto modo di pubblicare diversi post della festa romana. Giulia De Lellis dopo un silenzio social piuttosto lungo, è tornata in pista pubblicando diversi scatti della festa a cui hanno partecipato familiari e amici della coppia. Non è passato inosservato uno scatto - pubblicato da entrambi - in cui è stato immortalato un bacio tra il cantante e l’influncer, una foto che a questo punto mette fine alla ridda di voci che si sono susseguite nelle ultime settimane.