"Cristiano Ronaldo ha mentito sul passato di Georgina", le scioccanti rivelazioni dell'ex collega

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono una delle coppie più in vista sulla scena internazionale. Dall'inizio della loro relazione nel 2016, la loro storia è stata descritta come una favola moderna: lui, una stella del calcio mondiale; lei, una giovane donna argentino-spagnola che lavorava in un negozio di lusso. Insieme, hanno costruito una famiglia numerosa con un enorme seguito sui social media. Mentre Ronaldo continua la sua carriera calcistica in Arabia Saudita, Georgina ha consolidato il suo ruolo di influencer e imprenditrice, protagonista di documentari, campagne pubblicitarie ed eventi di alto livello. Fino ad oggi, la versione ufficiale del loro incontro era chiara: Ronaldo aveva visto Georgina lavorare come commessa nel negozio Gucci di via Castellana a Madrid e, dopo diversi incontri, le aveva chiesto un appuntamento. Tuttavia nel programma TardeAR, un testimone ha completamente smentito la storia.

Il racconto dell'ex collega di Georgina Rodriguez

"Cristiano Ronaldo ha cercato di far credere di averla vista lì, di essersi innamorati, e di essere tornato finché non ha ottenuto un appuntamento con lei, ma è una bugia. - ha raccontato Pablo Boone, ex collega di Georgina Rodriguez a Gucci - Si sono conosciuti in una discoteca, l'Opium, e questo è noto a tutti. Così come è noto che in precedenza lei era stata con Santana e Miguel Ángel Silvestre, tra gli altri". Secondo Boone, nella vita notturna madrilena, si è sempre vociferato che Gio lavorasse come "ragazza immagine" in una nota discoteca, quindi è possibile che abbia stretto amicizia con numerose celebrità della capitale. A detta dell'uomo, la liaison con CR7 sarebbe avvenuta tra un drink e l'altro, nelle sale private del club, frequentato ogni settimana da molti volti noti. Sebbene questo potrebbe essere l'inizio di una storia normale per qualsiasi persona, Pablo ha confidato che il team di Cristiano avrebbe deciso di cambiare la storia. Dunque a Georgina sarebbe stato offerto un lavoro da Gucci nell'ambito di una strategia d'immagine: "Il team marketing di Ronaldo pensò di offrire quel lavoro a Gio per migliorare la sua immagine, in modo che non sembrasse diverso da ciò che era, dopo averla incontrata nella vita notturna".

"Georgina Rodriguez altezzosa e arrogante"

Boone ha poi definito Georgina Rodriguez "molto altezzosa, molto arrogante, lo è sempre stata". E ha aggiunto che "se non fosse stato Ronaldo, sarebbe stato qualcun altro di quel calibro".