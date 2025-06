Alberto e Charlene di Monaco, "nuova crisi per colpa dei figli illegittimi"

La storia d'amore tra Alberto e Charlene di Monaco è sempre stata avvolta da voci, critiche, problemi di salute e polemiche, che più di una volta hanno messo in dubbio la continuità della loro relazione. Tuttavia, i Principi non hanno esitato a smentire qualsiasi teoria circa una separazione, posando insieme in diversi eventi, sebbene l'ex nuotatrice abbia trascorso lunghi periodi lontano dagli impegni reali. Nonostante i loro sforzi di presentarsi come una famiglia felice con i loro figli, Jacques e Gabriella, le voci sulla coppia continuano a circolare. Di recente, al Gran Premio di Monaco, il comportamento di Charlene non è passato inosservato. Ha espresso fastidio per la presenza di Nicole Coste, la donna da cui Alberto ha avuto in passato il figlio illegittimo Alexandre, oggi 21enne.