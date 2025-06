Da Raspadori a Di Lorenzo: tutti i giocatori del Napoli si godono l'estate

Vacanze da Campioni d'Italia per i giocatori del Napoli , che si godono il meritato riposo dopo aver conquistato il quarto storico scudetto per il club partenopeo, in attesa di tornare a sudare in ritiro agli ordini di Antonio Conte, per una stagione che tra difesa del titolo e avventura in Champions League, si annuncia entusiasmante.

Da capitan Di Lorenzo a Lukaku, passando per Raspadori: è tempo di vacanze

Ecco come gli eroi del tricolore si rilassano nello scorcio d'estate concesso ai professionisti della pedata. Se capitan Di Lorenzo insieme alla moglie ha scelto il mare, Juan Jesus ha optato per la montagna, celebrando l’Italia sui social insieme alla futura consorte.

Onde, sabbia e sole anche per Rrahmani, per Spinazzola, che trascorre il tempo libero in famiglia in Sardegna a Villasimius insieme a Raspadori, presente con moglie e figlia, per Mazzocchi, che non si allontana dal mare della sua Napoli, e per Lobotka e signora, che viaggiano per la Spagna e si abbronzano a Marbella.

C'è poi chi consuma il viaggio di nozze: David Neres è volato a New York, mentre Politano ha fatto rotta sul Capo di Buona Speranza, in Sudafrica.

Infine, ferie in famiglia per Lukaku, tornato in Belgio e papà presente agli allenamenti di calcio dei figli, e per il 'cholito' Simeone, ad Ostuni con fidanzata e amici.