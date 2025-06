Emma Raducanu e Alcaraz insieme, parla Kyrgios: "Sta succedendo qualcosa"

Carlos Alcaraz ed Emma Raducanu sono rapidamente diventati l'argomento di conversazione del mondo del tennis dopo aver annunciato la loro intenzione di giocare il doppio misto agli US Open di quest'anno. "Ci ha messo un po' a dirmi di sì", ha rivelato scherzando il numero due al mondo e tanto è bastato per scatenare i pettegolezzi. "In campo sarà lei il capo…", ha aggiunto ironicamente l'iberico ma questa battuta nasconderebbe dell'altro. Ora ad aggiungere pepe alla situazione ci ha pensato Nick Kyrgios: "Emma e Carlos… credo che ci sia qualcosa di elettrico tra di loro! Non lo so, sta succedendo qualcosa…", ha dichiarato a TalkSport. Sul piano strettamente tennistico, invece, l'australiano ha provato dare un consiglio tecnico all'inglese: "Ha bisogno di qualcuno che si preoccupi davvero del suo benessere. Vincere uno Slam a 18 anni non è facile, comporta molte responsabilità fuori dal campo e ti mette immediatamente sotto i riflettori dei media".