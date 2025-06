Il Principe Harry ha paura e vuole lasciare gli USA: "Ho commesso un grosso errore"  

Tempo di rimorsi per il Principe Harry . Stando a quanto riporta RadarOnline, il figlio di Re Carlo e Lady Diana sarebbe pentito della sua scelta di andare a vivere negli Stati Uniti, terra natale della moglie Meghan Markle . A quanto pare il Duca di Sussex avrebbe ammesso di aver commesso "un errore enorme" , soprattutto ora che le preoccupazioni per la sicurezza dei suoi figli aumentano a causa delle crescenti tensioni negli Stati Uniti. Harry, che per gran parte della sua vita ha goduto della sicurezza che derivava dall'essere un membro della famiglia reale inglese, ora si trova ad affrontare sfide su sfide per garantire la sicurezza della sua famiglia. Mentre i suoi parenti partecipavano alla parata del Trooping the Colour a Londra, il Principe si è ritrovato in California ad assistere ad un vero e proprio caos. Durante le manifestazioni No King contro l'amministrazione del Presidente Trump, molte auto sono finite in fiamme, tanti negozi sono stati saccheggiati e molte persone sono rimaste ferite. Una fonte vicina al Principe ha assicurato: "Harry sta iniziando a chiedersi se non abbia commesso un grosso errore trasferendosi in California... Quando hai una giovane famiglia al tuo fianco, è facile capire perché ti stai pentendo".

Harry pentito della scelta di vivere in America

A aggravare le preoccupazioni del Principe, la scelta di Meghan Markle di condividere un toccante video per la Festa del Papà (che negli USA si festeggia a giugno) con momenti inediti di Harry con i due figli, Archie e Lilibet. Per la prima volta, la coppia ha mostrato i volti dei bambini, una mossa che ha suscitato scalpore per la sua tempistica. "Harry non riesce a credere che il post sia stato pubblicato nel weekend più violento della storia recente... - ha aggiunto l'insider - Sa che le sue intenzioni sono buone, ma il suo tempismo non potrebbe essere peggiore". La fonte ha aggiunto che Harry sta ora valutando l'idea di lasciare Los Angeles per proteggere la sua famiglia.

Harry e Meghan Markle tornano a vivere in Europa?

Quale sarà il futuro di Harry, Meghan e i loro due figli? Difficile pensare ad un ritorno nella royal family: pare che William sia addirittura intenzionato a togliere i titoli reali al fratello e alla cognata una volta che diventerà Re. La frattura tra i due sembra ormai insanabile, nonostante i vari tentativi di riconciliazione di Kate Middleton. Probabile invece un trasferimento in un'altra zona d'Europa. Qualche tempo fa Harry e Meghan hanno acquistato una villa in Portogallo, vicino a quella della Principessa Eugenia, figlia di Andrea e Sarah Ferguson. I Duchi di Sussex hanno infatti mantenuto un buon rapporto con la cugina e hanno deciso di seguire le sue orme investendo in un complesso lussuoso ad un'ora di distanza da Lisbona. E ora la casa delle vacanze potrebbe diventare residenza ufficiale.