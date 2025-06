Georgina Rodriguez lascia Netflix, il nuovo lavoro la renderà (ancora) più ricca

Georgina Rodriguez dice basta a Netflix. Non ci sarà la quarta stagione di Soy Georgina. A farlo sapere Lecturas: pare che l'influencer, in accordo con Cristiano Ronaldo, abbia deciso di non esporre più troppi dettagli della sua vita privata. Il motivo è presto detto: nell'ultimo anno la coppia ha ricevuto delle gravi minacce che l'hanno portata ad adottare misure più restrittive per tutelare la propria privacy.