Tom Brady e Sofia Vergara, scoppia la passione a Ibiza  

Estate di passione per Tom Brady e Sofia Vergara . L'ex campione della NFL e l'attrice stanno trascorrendo del tempo insieme a Ibiza, in Spagna, come riportato da Page Six. Una fonte ha definito la situazione come una "storia d'amore estiva" , iniziata circa una settimana fa sul superyacht Luminara . Ora la coppia starebbe continuando a trascorrere del tempo insieme sulla isla. Mentre erano sullo yacht, Brady e Vergara si sarebbero guardati per tutto il tempo con occhi pieni di passione e durante una cena di gala il sette volte campione del Super Bowl avrebbe chiesto di sedersi accanto a lei: i due sono poi stati fotografati uno accanto all'altra a un tavolo e la foto è diventata virale sul web. "Lui ha chiesto di scambiare posto per sedersi accanto a lei durante la cena", ha spifferato l'insider. La protagonista di Modern Family ha condiviso sul suo account social alcune foto della sua vacanza a Ibiza ma in nessuna compare Brady: un modo per proteggere questa relazione?

Una storia estiva per Tom Brady e Sofia Vergara

I rappresentanti di Tom Brady e Sofia Vergara hanno preferito non commentare le recenti indiscrezioni. A detta di una fonte consultata da TMZ, però, quella tra l'ex giocatore e la colombiana non sarebbe che una "storia estiva". "I due si divertono ma non sono una coppia. L'idea che si tratti di una storia d'amore è ridicola". Entrambi single, dopo il divorzio di Sofia da Joe Manganiello nel 2024 e la separazione di Tom dall'ex top model Gisele Bundchen nel 2022. La Vergara e l'ex quarterback dei New England Patriots hanno trascorso un viaggio da favola a bordo del superyacht Luminara, a cui hanno partecipato anche ospiti di spicco come Naomi Campbell, Kendall Jenner, Kate Hudson, Martha Stewart e Colman Domingo. Secondo alcuni a bordo era presente pure Irina Shayk, legata in passato a Brady. Con partenza da Roma, la crociera di lusso di due notti ha incluso spettacoli di droni ed esibizioni di Ellie Goulding, Sting e Janelle Monáe.

Il desiderio di Sofia Vergara

Di recente Sofia Vergara ha rivelato cosa desidera da una relazione futura, chiarendo che vorrebbe un fidanzato ricco quanto lei. Ha ammesso di aver bisogno di "divertimento nella [sua] vita", ma non è interessata a frequentare qualcuno che non sia finanziariamente indipendente. "Voglio le cose essenziali, come la salute e qualcuno che mi ami. E qualcuno alto e bello" - ha dichiarato - Voglio qualcuno che abbia tanti soldi quanto me o di più, perché altrimenti è un incubo. Finiscono per avercela con te".